Założyciel: IKEA powstała w Polsce

IKEA, z małej firmy założonej 28 lipca 1943 roku w Szwecji przez 17-letniego Ingvara Kamprada, stała się marką rozpoznawalną na całym świecie, działającą już w 31 krajach. Obchodzone w tym roku 80-lecie istnienia jest okazją do prezentacji w Polsce kolejnej edycji raportu „Made in Poland”.

„IKEA powstała w Polsce”

Ingvar Kamprad zwykł mawiać, że „IKEA powstała w Polsce”. Początek tej długiej historii miał miejsce w 1961 roku, kiedy złożył on pierwsze zamówienie na zakup krzeseł ÖGLA w fabryce w Radomsku. Obecnie Polska jest jednym z największych partnerów biznesowych firmy w Europie, a co piąty produkt IKEA na świecie powstaje w polskiej fabryce.

„To 80 lat, które pozwoliły stać się IKEA globalnym biznesem skupionym przede wszystkim na człowieku i środowisku. W Polsce jesteśmy ponad 60 lat i przez ten czas przeprowadziliśmy wiele inwestycji i rozwinęliśmy spółki, które wzajemnie się wspierają, a swoje korzenie mają właśnie w IKEA” – mówi Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce, i dodaje: „Działalność wszystkich naszych biznesów jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji niesamowitych ludzi, z którymi pracujemy. Cieszę się, że nasz wkład w polską gospodarkę jest wymierny w postaci stabilnych miejsc pracy, odprowadzanych podatków, inwestycji oraz współpracy z naszymi partnerami i dostawcami, wśród których są zarówno duże i małe firmy. To właśnie dzięki temu dążymy do tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi”.

Historia IKEA w Polsce

Polska jest drugim co do wielkości krajem produkującym meble dla IKEA

Obecnie Polska jest drugim co do wielkości krajem produkującym meble i artykuły wyposażenia wnętrz dla IKEA. Rocznie prawie 20% światowej produkcji firmy pochodzi z naszego kraju, a w przypadku mebli drewnianych odsetek ten wynosi aż 50%. Tym samym fabryka IKEA Industry w Zbąszynku uznawana jest za jeden z największych na świecie zakładów wytwarzających meble. Drewniane produkty IKEA posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®), co oznacza, że drewno do ich produkcji zostało pozyskane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.

Które meble IKEA są produkowane w Polsce?

IKEA