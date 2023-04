Zara Home i W.KRUK z nowym wnętrzem w Westfield Mokotów

Westfield Mokotów to miejsce, które najważniejsze światowe i lokalne marki, wybierają na swój rynkowy debiut lub lokalizację najnowocześniejszych, flagowych konceptów. W tej grupie są dwie marki, które do jakości i piękna przykładają szczególną uwagę. Obie swoje miejsce znalazły w Westfield Mokotów.

Zara Home w Westfield Mokotów

Wielbiciele pięknych wnętrz, gustownych akcesoriów oraz dekoracji domowych zdecydowanie ucieszą się na wiadomość o otwarciu nowego, przestronnego salonu Zara Home, o powierzchni ponad 350 mkw. Marka, choć obecna od lat w tym centrum handlowym, od kilku dni zaprasza do zupełnie nowej przestrzeni.

Zara Home w Westfield Mokotów, fot. mat. prasowe

W dekoracjach nowoczesnego i eleganckiego wnętrza królują ciepłe i organiczne materiały z dominacją neutralnych odcieni, uzupełnione o elementy z ciepłego kamienia i drewna. Całość rozplanowana jest w sposób odzwierciedlający projekt domu poprzez strefy: jadalni, kuchni, sypialni, pokoju dziennego, łazienki czy przestrzeni dla najmłodszych. W salonie znajdują się również specjalne strefy New Born i zapachów do domu. Nowy koncept marki należącej do Grupy Inditex został wyposażony w innowacje technologiczne, które jeszcze bardziej poprawiają doświadczenie zakupowe klientów, jak na przykład punkt odbioru zamówień internetowych, gdzie za pomocą ekranu dotykowego można poprosić o wydanie zamówienia. Nowy koncept salonu Zara Home znajduje się na pierwszym piętrze Westfield Mokotów.

W.KRUK z nowym konceptem wizualnym w Westfield Mokotów

Wyjątkowym wydarzeniem dla miłośników ponadczasowej klasyki i niepowtarzalnej jakości jest otwarcie po remoncie pierwszego w Polsce salonu W.KRUK w najnowszym koncepcie marki Rolex. Do tej pory tego rodzaju koncept dostępny był dla klientów w Szwajcarii, Francji i Turcji. Otwarty w Westfield Mokotów blisko czterokrotnie powiększony lokal został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najnowszym konceptem marki Rolex i oferuje wyłącznie najbardziej prestiżowe marki zegarków i biżuterii, zapewniając należną im ekspozycję, a klientom wyjątkowe doświadczenia zakupowe.

W.KRUK z nowym konceptem wizualnym w Westfield Mokotów, fot. mat. prasowe

W salonie oprócz marki Rolex, klienci znajdą też największy shop-in-shop Cartier w kraju. To niepowtarzalne miejsce stanowi odzwierciedlenie osoby założyciela marki Louis-Francois Cartiera nazywanego jubilerem królów i królem wśród jubilerów.

W analogicznej koncepcji shop-in-shop prezentowana będzie tu również marka Tudor – założona w Genewie na początku XX w. i ceniona nie tylko za jakość, ale także unikalne połączenie szyku i elegancji. W szerokiej ofercie salonu W.KRUK, na zainteresowanych wyjątkową biżuterią czekać będą produkty także innych luksusowych marek takich jak Marco Bicego, Pasquale Bruni, Recarlo, Birks, Anna Maria Cammilli czy Gucci, a wkrótce dołączy kolejna luksusowa marka zegarków HUBLOT.

Jakie inne nowości czekają w Westfield Mokotów?

Na wszystkich klientów, którzy cenią jakość, wygodę oraz klasyczny styl butów czeka nowy salon marki Wojas. To jeden z największych i najbardziej cenionych producentów obuwia skórzanego w Polsce, z wielopokoleniową, szewską tradycją. W ofercie sklepu znajdują się propozycje damskie i męskie, modele dziecięce i młodzieżowe oraz obuwie trekkingowe i specjalistyczne. Asortyment uzupełniają skórzane dodatki - torebki, teczki i paski oraz inne akcesoria. W nowym lokalu marki Wojas w Westfield Mokotów ponadczasową elegancję skutecznie połączono z nowoczesnymi, ergonomicznymi rozwiązaniami.

Wólczanka z większą powierzchnią w Westfield Mokotów

Również należąca do Grupy VRG marka Wólczanka tegoroczną wiosnę w Westfield Mokotów rozpoczęła od otwarć dwóch różnych konceptów. Większy lokal, o powierzchni 139 mkw., zaprojektowany został tak, aby w maksymalnym stopniu ułatwić klientom zakupy i zapewnić komfort przy wyborze odzieży i akcesoriów z szerokiego asortymentu marki. Nowością jest też drugi koncept Wólczanki, zajmujący kameralną przestrzeń, wyspecjalizowany wyłącznie w koszulach - Wólczanka Butik. Grupa VGR zapowiada też zmiany w swoim salonie marki Vistula, który otworzy się w bardziej funkcjonalnej i jeszcze lepiej odpowiadającej na potrzeby klienta przestrzeni.