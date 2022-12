Zara lepsza niż H&M. Cięcie kosztów uratuje zyski?

Inditex lepszy niż H&M

W roku obrotowym 2022, trwającym od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022, sprzedaż netto H&M wzrosła o 223,57 mld koron szwedzkich (20,5 mld euro), co oznacza wzrost o 6 % w lokalnej walucie. Wojna na Ukrainie spowodowała wycofanie się z trzech rynków (Rosja, Białoruś i Ukraina); H&M uważa, że ​​po uwzględnieniu tych krajów całkowita sprzedaż wzrosłaby o 15%. Kryzys związany z inflacją i wyższymi kosztami także nie pomaga szwedzkiej sieci. H&M wydaje się borykać z większymi problemami niż konkurencyjny Inditex, którego sprzedaż wzrosła o 19% do 23,1 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach roku finansowego.

H&M poza Rosją i Białorusią

W ostatnim czwartym kwartale (od września do listopada) sprzedaż H&M wzrosła o 10%, do 5,7 mld euro. Jednak według lokalnych kursów walut pozostała na poziomie z zeszłego roku. Stało się tak nie tylko dlatego, że działalność w Rosji i na Białorusi została zakończona, ale także dlatego, że trzydzieści sklepów w Chinach musiało zostać tymczasowo zamkniętych z powodu nowych ognisk Covid-19. Także Inditex odnotował niewielkie spowolnienie wzrostu w ostatnich miesiącach.

H&M milczy w sprawie zysków

H&M nie ujawniło nic na temat swoich zysków: stanie się to dopiero pod koniec stycznia. Wątpliwe jest jednak, aby drugi co do wielkości detalista odzieżowy na świecie ogłosił tak duży skok zysków, jak lider rynku, Inditex. W listopadzie dyrektor generalna Helena Helmersson ogłosiła, że ​​H&M likwiduje 1500 miejsc pracy i będzie musiał zaoszczędzić 2 mld szwedzkich koron rocznie (200 mln euro).