Zara liderem sprzedaży odzieży online

fot. Pablo Isla

Pablo Isla, szef modowego giganta - firmy ​​Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe), podsumował 2020 rok, w którym przychody osiągnęły 20,4 mld euro, a sprzedaż online wzrosła o 77 proc. do 6,6 mld euro, czyniąc Inditex światowym liderem w sprzedaży detalicznej odzieży online.

Od 2020 do 2022 r. Grupa zainwestuje 2,7 mld euro w program transformacji, z czego miliard euro zostanie zainwestowany w cyfryzację, a 1,7 mld euro we wdrażanie najnowszych technologii we wszystkich sklepach Grupy.

Pablo Isla podkreślił „siłę strategicznej transformacji Inditex oraz jej w pełni zintegrowany, cyfrowy i zrównoważony model biznesowy. To, w połączeniu z zaangażowaniem, talentem i pracą całego zespołu, przyniosło godne uwagi rezultaty w niezwykle trudnych czasach. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami transformacja, którą rozpoczęliśmy w 2012 roku, nadal przynosiła owoce” – powiedział Pablo Isla. Od 2012 roku firma w transformację zainwestowała 11 mld euro, a platforma internetowa sieci jest w stanie obsługiwać klientów na 216 rynkach na całym świecie.

W 2020 r. Inditex uruchomił sklepy online na 25 nowych rynkach i otworzył sklepy w 29 krajach.

W 2020 roku firma zrealizowała 46 mln zamówień o wartości 1,16 mld euro ze sklepów Grupy. W 2020 roku aplikacje i strony internetowe Grupy miały ponad 5,3 miliarda odwiedzin, a różne media społecznościowe ośmiu marek zgromadziły 200 milionów obserwujących.

Kolejnym kamieniem węgielnym transformacji strategicznej, przeniesionej z lat ubiegłych, jest dążenie Grupy do zrównoważonego rozwoju. Akcjonariusze zatwierdzili wniosek Rady Dyrektorów o wypłatę dywidendy w wysokości 0,70 euro na akcję, rozszerzając w ten sposób politykę wypłaty 60 proc. zysku netto.

Zasoby gotówkowe netto Grupy osiągnęły poziom 7,56 miliarda euro nie koniec roku fiskalnego 2020. Koszty operacyjne Grupy zmniejszyły się o 17 proc. Zysk netto wyniósł 1,11 mld euro.

Około 35% odzieży Grupy posiada etykietę Join Life, która oznacza bardziej zrównoważone procesy i surowce. Ponadto 80% zużytej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w porównaniu do celu 65%. Wykorzystanie bardziej zrównoważonej bawełny również wzrosło o 91%.

W tym kontekście prezes Inditex poinformował akcjonariuszy, że Grupa wyznaczyła następujące cele:

- cel zerowej emisji netto zostanie przesunięty o całą dekadę do roku 2040 (poprzednio 2050),

- wszystkie zastosowania bawełny będą bardziej zrównoważone do 2023 roku, dwa lata przed terminem,

- cała energia będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych już w 2022 r. (w porównaniu z celem 80% w 2025 r.),