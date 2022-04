Zarząd sieci dm bardzo zadowolony z debiutu w Polsce

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się żel marki Balea ze specjalnej edycji limitowanej dla Wrocławia, ale także mydła i kremy do twarzy tej marki. Drogeria przekazała także darowiznę na rzecz Akademii Piłki Nożnej Forza Wrocław, deklarując dalszą chęć wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych

- Otwarcie drogerii we Wrocławiu jest dla nas ważnym wydarzeniem i początkiem zupełnie nowego rozdziału. Bardzo byliśmy ciekawi reakcji klientów. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania, ponad tysiąc osób z entuzjazmem sięgnęło po produkty dm. Chcemy, żeby to początkowe zainteresowanie przerodziło się w długotrwałą relację z naszymi klientami - mówi Markus Trojansky, General Manager dm w Polsce.

Zarząd oddziału w Polsce

W otwarciu sklepu udział wzięli przedstawiciele międzynarodowego zarządu dm, w tym Christoph Werner Prezes Zarządu dm-drogerie markt oraz Markus Trojansky General Manager dm w Polsce.

Powierzchnia sali sprzedaży nowej drogerii dm wynosi około 520 m2. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w przewijak dla dzieci, toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

12,3 mld euro sprzedaży drogerii dm

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 13 krajach europejskich. W tym samym okresie w Niemczech około 42 600 pracowników wygenerowało sprzedaż na poziomie 9,4 mld euro.