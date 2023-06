Zarzuty wobec H&M: gdzie właściwie trafiają ubrania z białych pudełek?

Jak ujawniły badania śledcze szwedzkiego dziennika Aftonbladet w zeszłym tygodniu, obietnice Hennes & Mauritz nie wydają się do końca działać. H&M zajął teraz stanowisko w sprawie tych zarzutów. To po raz kolejny pokazuje, że idee zrównoważonego rozwoju i rzeczywistość w branży modowej nie idą jeszcze w parze.

Ogromne stosy odpadów tekstylnych na południu świata

W przeprowadzonym przez dziennikarzy z Aftonbladet teście praktycznym używane ubrania, w dobrym stanie lub częściowo nowe, zostały wyposażone w chipy śledzące i przekazane do różnych sklepów sieci H&M w Sztokholmie. Wbrew wcześniejszym twierdzeniom H&M na swojej stronie internetowej, okazało się, że te produkty nie trafiły do partnera I:Collect, lecz do trzech firm sortujących w Niemczech. Tylko dwie nowe sztuki trafiły do zakładów recyklingu lub ponownego wykorzystania. Inne przedmioty z używaną odzieżą trafiły m.in. do Rumunii, Indii, a przede wszystkim do afrykańskich krajów, takich jak Ghana i Benin. Wygląda na to, że były one przeznaczone do lokalnej odsprzedaży. Badania ujawniły, że niektóre z tych towarów są sprzedawane na miejscowych targowiskach, ale około połowy z nich jest palona lub wyrzucana. Należy zauważyć, że dla miejscowej ludności te kwoty są zdecydowanie za wysokie lub po prostu nieosiągalne.

Konsekwencje są druzgocące. Oprócz emisji wynikającej ze spalania odpadów, pozostają ogromne góry wyrzuconej odzieży, które często gniją na rzekach i plażach. To prowadzi do niszczenia ekosystemów, utrudnia rybołówstwo i powoduje powstawanie mikroplastiku w wodach i morzach. Badania Greenpeace z ubiegłego roku dotyczące odpadów tekstylnych w Afryce Wschodniej potwierdzają obserwacje tego typu. Podobne warunki występują również w Ameryce Południowej, na przykład na pustyni Atakama w Chile, jak dokumentuje raport ZDF przygotowany przez Planet E.

H&M odnosi się do oskarżeń

Po zapytaniu, H&M przesłał oświadczenie w sprawie aktualnych badań, które zostało już przekazane do Aftonbladet. W oświadczeniu stwierdzają, że kategorycznie sprzeciwiają się marnowaniu odzieży i konsekwentnie pracują nad stworzeniem przemysłu modowego o obiegu zamkniętym. Firma poważnie traktuje ustalenia przedstawione w artykule i zapewnia, że klienci mogą być pewni, że ubrania oddane do ich pudełek na odzież są traktowane w sposób odpowiedzialny. Jak wyjaśnia H&M, wszystkie ubrania trafiły do firm zajmujących się ponownym użyciem lub recyklingiem, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w artykule szwedzkiego dziennika.

W połowie lutego br. H&M ogłosił współpracę z firmą recyklingową Remondis w celu utrzymania 40 milionów sztuk odzieży w obiegu gospodarczym. H&M podkreśla, że ubrania trafiają do odpowiednich partnerów i są sortowane przed wyeksportowaniem. Firma aktywnie działa w obszarze recyklingu od wielu lat i zaleca wprowadzenie lokalnych systemów recyklingu poprzez odpowiednie ustawodawstwo. Jednakże, według informacji Aftonbladet, odzież jest obecnie wysyłana do regionów, które nie mają takich systemów. H&M uznaje ten problem za istotny i zgadza się, że trzeba znaleźć rozwiązania.