Zaskakujący koniec lata w Westfield Mokotów. Nowe marki w ofercie

Warszawa, 20.09.2023 r.

W Westfield Mokotów na pasjonatów mody czeka butik marki La Mania, który powrócił do tego centrum handlowego w nowej odsłonie. We flagowym salonie marki na klientów czekają ubrania i dodatki stanowiące idealne połączenie ponadczasowej elegancji z najnowszymi, światowymi trendami.

Również marka Apple zdecydowała się otworzyć swój salon w nowej odsłonie w Westfield Mokotów. W iSpot Apple Premium Partner klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa i możliwości przetestowania pełnego asortymentu produktów firmy Apple a certyfikowani specjaliści pomogą dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.

To jednak nie jedyne nowości jakimi z końcem lata Westfield Mokotów zaskakuje swoich klientów. Każdy kto zadbać o swoje włosy, może udać się po produkty do ich pielęgnacji i stylizacji do sklepu Hair Shop, znajdującego się na poziomie 0.

Jakie jeszcze nowe salony pojawiły się w centrum? To min. salon fotograficzny AB FOTO na poziomie +1 czy Crazy Bubble na poziomie 0.

– Cieszymy się, że do naszego centrum wciąż dołączają nowi najemcy. Ponowne otwarcie butiku La Mania to dla nas szczególnie ważne wydarzenie, które z pewnością wzmocni modową ofertę Westfield Mokotów i przyciągnie uwagę wielu wielbicielek dobrego stylu. – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka Westfield Mokotów. – Jednak nasi klienci mogą liczyć na dużo więcej niż tylko najlepsze zakupy. Westfield Mokotów to także miejsce, w którym można skorzystać z profesjonalnego doradztwa, personalizacji oferty czy wyjątkowych inspiracji. Klient i jego potrzeby, są zawsze w centrum wszystkiego co robimy.