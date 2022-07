Zbliżające się upały niebezpieczne dla handlu. Galerie handlowe będą zamknięte?

Polska Rada Centrów Handlowych, Polski Związek Firm Deweloperskich, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wystosowały do Ministerstwa Klimatu i Środowisko pismo, które wskazuje na potencjalnie groźne konsekwencje rozporządzenia z listopada 2021 roku. Zdaniem autorów pisma podczas największych upałów centra handlowe, biura, a nawet magazyny mogą być zmuszane do zamykania swoich podwoi. Może to doprowadzić zarówno do wielomiliardowych strat, jak i potencjalnych procesów o odszkodowanie - informuje "Rzeczpospolita".

Skąd to zamieszanie? Rozporządzenie odnosi się do współczynników z czasów pandemii. "W razie ograniczeń firmy muszą obniżyć zużycie prądu, ale punktem odniesienia są poziomy z godzin nocnych, gdy większość urządzeń nie działa, a klimatyzacja pracuje na minimalnym poziomie" - czytamy w rp.pl. Tymczasem średnie zużycia z ostatnich miesięcy obejmą również te okresy, gdy w wielu z tych miejsc obowiązywały pandemiczne obostrzenia - informuje dziennik. Zdaniem apelujących do resortu, jest to nieprzystające do rzeczywistości.

Na obawy odpowiedział już resort, który twierdzi, że powodów do obaw nie ma. "Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców. Monitorujemy funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego i kształtujemy przepisy regulujące funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby minimalizować ryzyka" - czytamy w piśmie cytowanym przez "Rz".