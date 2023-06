Zmiany personalne w zarządzie Miraculum

W związku ze zmianą stanowiska Sławomira Ziemskiego, zwiększa się jego zakres obowiązków. Nowy prezes będzie odpowiedzialny za cały segment sprzedaży: krajową, e-commerce oraz eksport. Tak jak dotychczas będzie odpowiadał również za marketing, finanse, sprawozdawczość oraz laboratorium. Sławomir Ziemski posiada 5-proc. pakiet akcji Miraculum.

- Miraculum wchodzi w kolejny etap rozwoju, stąd zrodziła się potrzeba przebudowy struktur zarządu. Doceniam decyzję akcjonariuszy i rady nadzorczej i bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Z nowym stanowiskiem wiąże się większa odpowiedzialność, ale też nowe wyzwania. Dokonam wszelkich starań, aby najstarsza spółka kosmetyczna w Polsce nadal dynamicznie się rozwijała – mówi Sławomir Ziemski, prezes Miraculum.

Do zarządu Miraculum dołączył Jarosław Zygmunt, który objął stanowisko członka zarządu do spraw operacyjnych. Wcześniej był związany między innymi z Oriflame, Coca-Cola HBC Polska, Distribev oraz UPC Polska. Marek Kamola, pełniący dotychczas obowiązki członka zarządu, objął stanowisko członka Rady Nadzorczej.

- Przez ostatnie lata pełnienia funkcji członka zarządu Miraculum, dzięki ciężkiej pracy zarządu, rady nadzorczej oraz całego zespołu, spółka osiągnęła zakładane cele. Firma przeszła udaną restrukturyzację, znacząco zwiększyła przychody, poprawie uległy również wyniki: spółka wypracowała pozytywny wynik EBIDTA w 2022 r. oraz dobre wyniki za I kwartał 2023 r. Jestem przekonany, że nowy zarząd będzie kontynuował nakreśloną ścieżkę rozwoju spółki. Jako jeden z akcjonariuszy będę nadal aktywnie wspierał działania zarządu, będąc członkiem rady nadzorczej – komentuje Marek Kamola, członek rady nadzorczej Miraculum.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna, która istnieje na rynku od 1924 r. Jej działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.