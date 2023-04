Zmiany w ofercie Jurajskiej - nowe marki i sklepy popularnych brandów  

Marka Lovisa w Jurajskiej

Tylko w ciągu ostatnich dni centrum handlowe zyskało aż trzech nowych najemców. W Jurajskiej zadebiutowała już marka Lovisa. Pochodzący z Australii i działający w 30 krajach na sześciu kontynentach brand, uruchomił tu swój pierwszy sklep w tej części województwa śląskiego.

W ofercie można znaleźć biżuterię pozłacaną, posrebrzaną, a także wykonaną ze stali szlachetnej, w tym m.in. kolczyki, bransoletki, broszki czy piny. Ciekawostką jest to, że oferta sklepu co tydzień wzbogacana jest aż o 150 nowych modeli biżuterii. Nowy najemca zapewnia też bezpłatny piercing.

– Lovisa to świeży i niezwykle atrakcyjny koncept, który w ostatnich miesiącach dynamicznie rozwija się na polskim rynku. Dla osób, które poszukują nowoczesnej, modnej, ale i przystępnej cenowo biżuterii to dziś nowy obowiązkowy przystanek, od teraz także w Galerii Jurajskiej – mówi Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Pop-up store Tchibo

Takim punktem na mapie centrum jest także właśnie otwarty pop-up store Tchibo. Na powierzchni 98 m kw. kupujący znajdą setki produktów w outletowych cenach. Oferta sklepu obejmuje oprócz kaw, ekspresów i wszystkiego co niezbędne do ich zaparzania, także m.in. akcesoria do domu i ogrodu, ubrania, bieliznę, pościele czy dekoracje.

– Marka Tchibo jest już znana naszym klientom. Teraz jednak pojawia się w nowej, pop-upowej odsłonie i to w formacie, który pozwala robić zakupy z rabatem przez cały rok. Jesteśmy przekonani, że lokal w takiej formule, gdzie można upolować okazje na wysokiej jakości produkty, szybko przypadnie do gustu odwiedzającym centrum – mówi Anna Borecka.

Marka odzieżowa Quiosque

To jednak nie koniec nowości. Jurajska zyskała także kolejny sklep z ubraniami dla kobiet. W galerii niedawno zadebiutowała polska marka odzieżowa Quiosque, która wprowadziła się do lokalu mającego 121 m kw. To już 58 sklep z ubraniami w Jurajskiej! W jego asortymencie można znaleźć zarówno odzież, jak również dodatki, w tym kurtki, spódnice, sukienki, spodnie, żakiety i bluzki.

– Oferta modowa jest kluczowa dla Galerii Jurajskiej. Dlatego regularnie poszerzamy ten segment, sięgając jednocześnie do współpracy z doskonale znanymi polskimi i zagranicznymi markami, których oczekują po nas nasi klienci. Quiosque jest jednym z takich brandów, który idealnie dopełnia asortyment fashion Jurajskiej – komentuje Anna Borecka.

Monnari, Tatuum, Lody Czewskie

Nie jest to jedyna nowość w modowej części oferty galerii. Salon Monnari już przeniósł się do nowego lokalu, który ma niemal 197 m kw. W większym lokalu działa także sklep marki odzieżowej Tatuum. Brand przeprowadził się z powierzchni 194 m kw. na 250 m kw. Plany dotyczące Jurajskiej ma także lokalny koncept Lody Czewskie, z którym niedawno podpisano umowę. Marka stworzy w galerii lokal z ofertą lodów rzemieślniczych.

Cała galeria jest dziś już w ponad 98% wynajęta.

Galeria Jurajska to największe centrum handlowe w Częstochowie (49 tys. mkw. GLA). Działający od 2009 roku to najchętniej wybierana galeria w mieście i jedna z najpopularniejszych w regionie. Można w niej znaleźć 200 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych oraz wielosalowe kino Cinema City.