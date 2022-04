Zmiany w zarządzie Wittchen

Jednocześnie spółka poinformowała, że zarząd w składzie jednoosobowym jest uprawniony do reprezentowania firmy oraz prowadzenia jej wszystkich spraw a tym samym działalność Wittchen S.A. będzie kontynuowana w sposób niezakłócony. Prezesem zarządu pozostaje Jędrzej Wittchen.

Grupa Wittchen wypracowała w 2021 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 278 mln zł, co stanowi wzrost do poprzedniego roku o 32 proc. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 42 mln zł, co oznacza wzrost aż o 218 proc.