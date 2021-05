Znamy się – nowa kampania sklepów Bricoman

fot. Bricoman startuje z kampanią

Bricoman Polska, należąca do międzynarodowej grupy ADEO sieć sklepów oferująca materiały budowlane i remontowe wystartowała z nową kampanią marketingową pod hasłem „Znamy się”, która przedstawia format sieci.

Wiemy, że fachowcy znają się na swojej pracy, a my znamy ich potrzeby – na tym przekazie opiera się kampania Bricomana. Bricoman działa w Polsce od 2007 roku. W najbliższym czasie planujemy wzmacniać nasze kompetencje i rozwijać sieć Bricoman zarówno w obszarze e-commerce, jak i tradycyjnych kanałach, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i być dla nich partnerem pierwszego wyboru - mówi Robert Stupak, dyrektor marketingu i e-commerce w Bricoman Polska.

Najnowsze spoty TV pokazują to, co wyróżnia Bricomana - profesjonalną ofertę i dedykowane usługi dla fachowców z branży budowlano-remontowej obsługiwanych przez kompetentnych pracowników, którzy rozumieją potrzeby swoich klientów i wspierają ich w codziennej pracy. Kampania będzie podkreślała również kompetencje Bricomana w ułatwianiu zakupów za pomocą różnych kanałów dostępu i w sposób dostosowany do oczekiwań klienta. Szeroki zakres możliwości zakupu (bezpośrednio w sklepach, przez internet, telefon czy e-mail) i różnorodne sposoby dostawy (w tym m.in. dowóz bezpośrednio na budowę czy transport HDS).

Kampania marketingowa 360° ruszyła 17 maja br. – obejmuje ona zarówno media offline, jak i digital.

Strategię i kreację kampanii przygotowała agencja Babaloo, spoty wyreżyserował Maciej Schwabe, muzykę skomponował Paweł Lucewicz, a za produkcję odpowiada FeelMovie. Za zakup i planowanie mediów odpowiada dom mediowy Wavemaker.