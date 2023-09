Znana giełdowa spółka z wnioskiem o upadłość

- Zarząd British Automotive Holding S.A. (....) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, w którym Emitent poinformował m.in. o podjęciu działań zmierzających do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta w związku z nieprzyjęciem układu, niniejszym informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta - czytamy w giełdowym komunikacie.

British Automotive Holding ogłasza upadłość

Firma wyjaśnia, że wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta pozostaje w ścisłym związku z upadłością spółki zależnej - British Automotive Polska S.A.

Czym zajmuje się British Automotive Holding?

British Automotive Holding poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover.

Spółki z Grupy prowadzą autoryzowane dilerstwa Jaguar Land Rover w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Zgodnie z decyzją podjętą w listopadzie 2020 roku, Grupa, za pośrednictwem spółki British Motor Club sp. z o.o., pod nazwą iMotors prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów używanych wszystkich marek.