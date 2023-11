Znana marka wzmocni ofertę jubilerską Gemini Park Tychy 

TOUS to hiszpańska marka obecna na rynku od 1920 roku, której oferta obejmuje przede wszystkim ponadczasową biżuterię, ale również szeroki wybór zegarków, torebek i akcesoriów. Choć marka skierowana jest również do mężczyzn i dzieci, serca kobiet na całym świecie podbiła za sprawą dobrze znanego i lubianego motywu misia, który towarzyszy produktom TOUS od blisko 40 lat.

Atrakcyjna i różnorodna oferta jubilerska to jeden z wyróżników Gemini Park Tychy. Dotychczas centrum mogło poszczycić się obecnością najbardziej znanych marek, jak: Apart, Yes, W. Kruk czy też lokalnych, szybko rozwijających się brandów, takich jak np. By Dziubeka. Niebawem strefa jubilerska powiększy się o kolejną topową markę – TOUS, która będzie już siódmym punktem oferującym biżuterię, akcesoria czy też zegarki w portfolio tyskiego centrum. Informacja ta z pewnością ucieszy lokalnych wielbicieli nietuzinkowych produktów z charakterystycznym misiem, które już wkrótce będą mogli zakupić stacjonarnie.

– Niezmiernie cieszymy się z pozyskania tak znanej, międzynarodowej marki jak TOUS do portfolio Gemini Park Tychy. Centrum zyska kolejny brand, dzięki któremu będziemy mogli zapewnić jeszcze bardziej różnorodny tenant-mix, a tym samym kompleksową ofertę jubilerską w jednym miejscu. Mamy też nadzieję na rozszerzenie tej współpracy na kolejne nasze centra – komentuje Joanna Zemczak, Head of Lease Gemini Holding.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Gemini Park salon jubilerski TOUS już wkrótce zadebiutuje w Tychach. Przy wyborze lokalizacji kierowaliśmy się w dużej mierze tym, aby przestrzeń handlowa była z jednej strony dopasowana do potrzeb i preferencji klientów, a z drugiej zapewniała nam potencjał dalszego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nasza różnorodna i ponadczasowa oferta zachwyci nie tylko mieszkańców Tych, ale również lojalnych wielbicieli marki biżuterii i akcesoriów modowych z całego regionu – mówi Kinga Morawska, Retail Development Solutions (RDS).

Gemini Park Tychy

Gemini Park Tychy to największe centrum handlowe w Tychach i jedno z najnowocześniejszych na Śląsku, położone w sercu mającego mieć docelowo 100 tys. m kw. hubu handlowego. Na powierzchni 43,6 tys. m kw. GLA klienci mogą znaleźć ponad 130 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Centrum jest dobrze skomunikowane z największymi miastami woj. śląskiego, a także z Podbeskidziem. Rynek konsumencki galerii obejmuje ponad 1 mln potencjalnych klientów.

Wśród najemców można znaleźć topowe polskie i zagraniczne marki, w tym przede wszystkim marki segmentu modowego i lifestylowego. Tenant-mix wypełnia m.in.: kompletne portfolio marek LPP, H&M, TK Maxx, HalfPrice, New Yorker, Medicine, Diverse, Big Star, Silesia Jeans, Vistula, Tommy Jeans /CK Jeans, Wólczanka, Bytom, CCC, Deichmann, Ochnik, Ryłko, Wittchen, Wojas, Apart, W. Kruk, By Dziubeka, Swiss, Yes, Douglas, Rossmann, Hebe, Homla, Jysk, Bel-Pol, Komfort, Pepco, Action, TEDi, Empik, Fabryka Formy, RTV Euro AGD i Media Expert. Operatorem spożywczym galerii jest Biedronka. Swoje lokale gastronomiczne mają tutaj m.in. KFC, McDonald's, Lodomania, Olimp i Thai Express.

Operatorem kinowym jest Multikino. Galeria otwarta została w 2018 roku. W 2022 roku zakończyła się natomiast jej rozbudowa o ok. 7 tys. m kw., dzięki której galeria zyskała ofertę rozrywkową. Inwestycja była wielokrotnie nagradzana w kraju.