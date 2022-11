Znana na całym świecie marka modowa znika z rynku po trzech dekadach

Marka Raf Simons powstała w 1995 roku. Najbardziej znana jest z tego, że kładzie duży nacisk na kulturę młodzieżową.

„Kolekcja wiosna/lato 2023 to zakończenie niezwykłej 27-letniej historii i ostatni sezon marki modowej Raf Simons. Brakuje mi słów, aby przekazać, jak dumny jestem z wszystkiego, co osiągnęliśmy. Jestem wdzięczny za niesamowite wsparcie ze strony mojego zespołu, moich współpracowników, prasy i kupujących, moich przyjaciół i rodziny oraz naszych oddanych fanów i lojalnych zwolenników. Dziękuję wszystkim za wiarę w naszą wizję i za wiarę we mnie. Zawsze naprzód, Raf” - napisał 54-letni projektant w poście na Instagramie.

Powód zamknięcia nieznany

Simons nie podał konkretnego powodu zamknięcia marki. Nadal będzie dyrektorem kreatywnym w domu mody Prady, w którym pracuje wraz z Miuccią Pradą od lutego 2020 roku.

Raf Simons pracował w wielu luksusowych domach mody (fot. Shutterstock)

Simons, którego kariera trwa trzy dekady, jest jednym z najbardziej uznanych projektantów mody na świecie. Zaprojektował wiele kolekcji, w tym odzieży męskiej Kvadrat x Raf Simons 2015, która została wykonana przy użyciu tekstyliów duńskiej marki.

Raf Simons i Jil Sander, Christian Dior, Calvin Klein

Przed rozpoczęciem pracy w Pradzie Simons pracował w wielu luksusowych domach mody. Pełnił funkcję dyrektora kreatywnego w Jil Sander w latach 2005-2012, potem objął stanowisko dyrektora kreatywnego w Christian Dior. W latach 2015-2018 przeniósł się do Calvin Klein.

W międzyczasie projektant nawiązał również współpracę z takimi znanymi markami, jak producent torebek Eastpak czy marka odzieży sportowej Adidas.