Znana sieć dyskontów znika z rynku po niemal 100 latach

Wilko zamyka sklepy w Wielkiej Brytanii

Wilko (do 2012 roku Wilkinson) to sieć sklepów w Wielkiej Brytanii zajmujących się głównie dyskontową sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, narzędzi, artykułów dla majsterkowiczów i kosmetyków. Należy do firmy Wilko Limited (pierwotnie pod nazwą Wilkinson Hardware Stores, Limited), będącej własnością rodziny Wilkinson. Sieć sprzedawała zarówno produkty firm trzecich, jak i produkty pod własną marką.

W zeszłym miesiącu Wilko wszedł w procedurę administracji, narażając na ryzyko zamknięcie ponad 400 sklepów i utratę 12 500 miejsc pracy. Administratorowi PricewaterhouseCoopers (PwC) nie udało się jednak znaleźć kupca na całą firmę, co oznacza, że ​​wszystkie sklepy są zamykane.

Pierwsza partia sklepów została zamknięta 12 września, a wszystkie oddziały mają zostać zamknięte na zawsze do końca przyszłego tygodnia. Ustalono następujący plan zamykania: 26 września - 37 sklepów, 28 września - kolejne 37, a pozostałe 111 w tygodniu 2-8 października.

Dzieje się tak pomimo tego, że B&M zgodził się kupić do 51 sklepów, a Poundland ogłosił, że przejmie w dzierżawę do 71 sklepów. Poundland potwierdził już, że jego sklepy zostaną przemianowane na Poundland, a oczekuje się, że B&M również przekształci kupowane placówki handlowe – podaje mirror.co.uk.

Poundland obiecał, że w nowych sklepach pracownicy Wilko będą mieli pierwszeństwo przed innymi zatrudnianymi osobami. B&M nie potwierdziło zaś, czy uratuje obecne miejsca pracy. PwC informuje, że w sklepach przejmowanych przez B&M i Poundland zatrudnionych jest 3200 pracowników.

Dlaczego Wilko znika z rynku?

Większość sklepów Wilko miała atrakcyjną lokalizację: w centrach miast i przy dużych ulicach handlowych. Klienci wolą jednak robić zakupy w ogromnych parkach handlowych na przedmieściach.

Obok lokalizacji problemem była także duża liczba sklepów, których właściciele nie chcieli likwidować. Ponadto konkurencyjne sieci B&M, Poundland, The Range czy Home Bargains oferowały niższe ceny za te same produkty, co w dobie kryzysu skłaniało konsumentów do korzystania z okazji.

Ratunkiem miał być kanadyjski miliarder Doug Putman, który jest właścicielem m.in. sieci sklepów z zabawkami Toys R Us i sklepu muzycznego Sunrise Records. Biznesmen chciał przejąć 200 z ponad 400 sklepów Wilko, ale koszty okazały się zbyt wysokie.

Brytyjskie organy regulacyjne wszczynają dochodzenie w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 77 mln funtów. Lisa Wilkinson, wnuczka założyciela Wilko, odrzuciła krytykę własnej osoby związaną z wypłatami 77 mln funtów na rzecz byłych akcjonariuszy - donosi salisburyjournal.co.uk. Jak wyjaśnia w portalu, sprzeciwiała się wielomilionowym dywidendom jeszcze przed upadkiem detalisty. Ale oznajmiła, że popularna sieć sklepów upadłaby, nawet gdyby ich nie wypłacała.

Daniel Todaro, ekspert ds. handlu detalicznego i dyrektor generalny firmy konsultingowej Gekko, ocenia, że koszty dużych sklepów Wilko sprzedających wyłącznie produkty niskobudżetowe zostały spotęgowane brakiem ruchu na głównych ulicach, przy braku strategii modernizacyjnej. W efekcie sierpniu 2023 r. sieć dyskontów ogłosiła stan upadłości.