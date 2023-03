Znane marki otworzą sklepy w Galerii Jurajskiej

Centrum handlowe, które dziś jest już w ponad 98% skomercjalizowane, pozyskało właśnie kolejnych najemców, którzy wzmocnią ofertę aż w trzech kluczowych dla obiektu segmentach oferty.

Nowe marki w Galerii Jurajskiej

Już wkrótce w obiekcie zadebiutuje sklep marki Quiosque. Polski brand, który oferuje ubrania i dodatki dla kobiet, zajmie lokal mający 121 m kw. Będzie to już 58. sklep z odzieżą w ofercie tej jedynej stricte modowej galerii handlowej w północnej części województwa.

Ale to nie jedyna marka, która dopełnia segment fashion. Niebawem w Jurajskiej otwarty zostanie pierwszy w tej części regionu butik marki biżuteryjnej Lovisa. Brand, który zadebiutował w 2010 roku w Australii, zainwestował w lokal mający 48 m kw. W ofercie sklepu marki, która ma już ponad 700 salonów w 30 krajach na 6-ciu kontynentach, znaleźć będzie można biżuterię pozłacaną, posrebrzaną i wykonaną ze stali szlachetnej. Co tydzień natomiast asortyment butiku poszerzany będzie aż o 150 nowych modeli – informuje leasing.

Także osoby, które lubią wpaść do Jurajskiej coś przekąsić znajdą nowości dla siebie. W obiekcie pojawi się znany lokalnie koncept Lody Czewskie. W menu lokalu o powierzchni 20 m kw. będzie można znaleźć przede wszystkim lody rzemieślnicze. Będzie to już 16. najemca w segmencie gastronomicznym Jurajskiej.

– Planowane otwarcia doskonale pokazują nasz sposób myślenia o komercjalizacji galerii. Wzmacniając tenant-mix sięgamy dziś zarówno po doskonale znane marki modowe, które mają już wierne grono klientów, jak również po debiutujące i rozwijające się w Polsce globalne brandy, które mają wpływ na unikalność oferty galerii – mówi Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

– Jednocześnie też jesteśmy otwarci na lokalne marki tworzone przez miejscowy small business, które poszukują miejsca, w którym mogą rozwijać się, a tym samym umacniać swoją rozpoznawalność w Częstochowie i okolicach. Takie podejście decyduje obecnie o atrakcyjności konsumenckiej i bogactwie tenant-mixu Galerii Jurajskiej – dodaje.

Wpływ na to mają jednak nie tylko nowości ofertowe. Także inwestycje dotychczasowych najemców. Tylko w ostatnich tygodniach 2 marki obecne w Jurajskiej od lat zdecydowały się na zmiany. Marka odzieżowa Tatuum przeniosła się z dotychczasowego lokalu mającego 197 m kw. na powierzchnię aż 246 m kw. Lokal już został otwarty w nowej aranżacji. Na relokację pod nowy adres zdecydowała się także marka Matik. Ta przeniosła się na aleję handlową w Jurajskiej, która zdominowana jest dziś przez ofertę modową skierowaną do mężczyzn. Ma to ułatwić klientom zapoznanie się z tym szerokim asortymentem dla panów.

– Oferta Galerii Jurajskiej jest dziś jednym z największych kapitałów obiektu. Aż 98% klientów pozytywnie ocenia nasz tenant-mix, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby go systematycznie wzbogacać o nowości, w tym o świeże i nowoczesne marki, które dopełniają najpopularniejsze segmenty oferty obiektu – mówi Anna Borecka.