Znane marki wchodzą do Galerii Fordon

Richard Keen, Managing Director w Keen Property Management postawił sobie cel, aby ten rok był przełomowy dla Galerii Fordon. Dlatego w ramach gruntownej rekomercjalizacji i uatrakcyjnienia obiektu najpierw sprowadził do Galerii wielkopowierzchniowy sklep JYSK XL, który na poziomie -1 zajął blisko 1700 mkw. W gronie najemców pojawił się także CityFit, który zajmie całe drugie piętro (820 mkw). To nie koniec ekspansji tej marki, która planuje stworzyć w Galerii Fordon swój pierwszy nowy koncept - CityFit Blue, czyli kluby o mniejszej powierzchni, funkcjonujące zarówno jako lokale własne, jak i w modelu franczyzowym.

Nowości w Fordonie

Teraz przyszedł czas na urealnienie kolejnych zapowiedzi. 8 grudnia 2022 w Galerii Fordon otwarty został sklep marki Sinsay. Dzięki wieloletniej umowie nowy najemca otworzył nowoczesny salon o powierzchni 900 mkw. To nowe otwarcie marki należącej do LPP, która z pewnością przyciągnie nowych klientów w tej części Bydgoszczy. Dzień później 9 grudnia 2022 r. w portfolio Galerii Fordon na dobre zagościła także marka Verona. Jest to najemca oferujący najwyższej klasy i jakości biżuterię. Salon marki Verona zajął powierzchnię blisko 50 mkw i zlokalizowany został na parterze Galerii Fordon. To nie koniec grudniowych nowości w bydgoskim Fordonie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Keen Property Management planuje otwarcie nowoczesnego sklepu marki KiK. Ten najemca zajmie powierzchnię niemal 600 mkw, a sklep znajdzie się na pierwszym piętrze.

Wszystkie działania Keen Property Management to rewolucja na bydgoskim rynku galerii handlowych. – Tworzymy nową jakość, która ma zaspokoić potrzeby dotychczasowych i nowych klientów – tłumaczy Richard Keen, Managing Director w Keen Property Management. – To nowe otwarcie, które ma pokazać, że dobrze zarządzana Galeria z przyszłościowym planem rozwoju przyciąga klientów z różnych części miasta i regionu. Realizacja założonych przez nas celów sprawia, że mijający rok jest naprawdę przełomowy dla Galerii Fordon. Przekonaliśmy do naszych planów i pomysłów topowych graczy na rynku. Jednak nie zwalniamy tempa i już planujemy kolejne nowości, które na pewno zaskoczą mieszkańców Bydgoszczy. Jestem przekonany, że osoby, które znają Galerię Fordon od wielu lat, widzą nasze rewolucyjne zmiany i ogromną metamorfozę tego miejsca. Jest to teraz nowoczesna Galeria, z którą mocno liczy się konkurencja, a licznie odwiedzający klienci doceniają nasze propozycje – tłumaczy Richard Keen.

Nowi najemcy

Sinsay to marka odpowiadająca na potrzeby nastolatek, młodych kobiet, rodziców oraz ich dzieci. Verona to marka, która swoją ofertą pozwala klientom cieszyć się przyjemnością zakupu biżuterii w przystępnej cenie.