Znany producent zabawek ogłosił upadłość po 85 latach

Znany producent tradycyjnych zabawek ogłosił upadłość. Do bankructwa doprowadziły go w czasach zawirowań gospodarczych błędne decyzje i nieudana transformacja IT. Biorąc pod uwagę napiętą sytuację na rynku, podjęcie tego środka jest jedynym sposobem, w jaki rodzinna firma zabawkarska z długoletnią tradycją może wrócić do dawnej siły – podano w komunikacie.