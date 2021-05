Zniżka na buty i akcesoria CCC za materiały do recyklingu

Grupa CCC, w ramach działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, nawiązała współpracę z firmą EcoTech System, operatorem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami. Celem partnerstwa jest promowanie wśród klientów idei recyklingu i zachęcanie ich do segregacji odpadów przy użyciu specjalnej aplikacji mobilnej.

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to projekt utworzony przez krakowską firmę EcoTech. Jego ideą jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów, powodującego zmianę zachowań i przyzwyczajeń konsumentów oraz edukację z wykorzystaniem czynników motywacyjnych

Program skupia wokół siebie różne grupy interesariuszy – mieszkańców, samorządy, przemysł recyklingowy, jak również partnerów biznesowych. Do grona tej ostatniej dołączyła właśnie Grupa CCC

Uczestnicy akcji, oddając zużyte materiały, mogą nie tylko pozytywnie wpłynąć na środowisko, ale także zyskać zniżkę na buty i akcesoria CCC

Innowacyjna segregacja

Centralnym elementem systemu jest Platforma EcoTech System – rozwiązanie informatyczne zarządzające, monitorujące oraz rozliczające cały proces przepływu informacji i surowców wtórnych w czasie rzeczywistym. Odpady zbierane są z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej segregacji tzw. recyklomatów, które podłączone są do właśnie do tej platformy online. Urządzenia są dostępne obecnie w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Sopocie, ale również w mniejszych miejscowościach jak Busko Zdrój czy Słubice.

Aby pozostawić w urządzeniu materiały takie jak aluminium, butelki PET, metal czy szkło, należy w pierwszej kolejności pobrać aplikację mobilną ECO-Portfel, a następnie wybrać recyklomat. Po umieszczeniu surowców w maszynie, zidentyfikuje ona użytkownika i nagrodzi za segregację, przypisując w aplikacji do jego konta odpowiednią ilość ECO-punktów, które później można wymieniać na zniżki.

Świadomy konsument zyskuje więcej

Grupa CCC chce premiować odpowiedzialnych klientów, dlatego osoby, które włączą się w akcję i przekażą do recyklomatu odpowiednią ilość surowców wtórnych, mogą liczyć na uzyskanie dodatkowego rabatu. Uczestnik programu może wymienić 50 ECO-punktów na 5% zniżki na produkty CCC. Łączy się ona z innymi promocjami i programami prowadzonymi poprzez serwis internetowy CCC, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz w sklepach stacjonarnych.