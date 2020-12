Zoolandia najemcą DL Shopping Rybnik

Zoolandia to nowy najemca w rybnickim parku handlowym, który swój sklep otworzy w II kwartale 2021 roku. DL Shopping Center Rybnik to kompaktowy obiekt handlowy o łącznej powierzchni blisko 3 500 mkw., którego integralną częścią jest wielkopowierzchniowy sklep sieci Biedronka.

DL Shopping Rybnik to elastyczny obiekt handlowy dopasowany formatem do wymagań lokalnych społeczności, który należy do DL Invest Group specjalizującej się między innymi w budowie i zarządzaniu nieruchomościami handlowymi zlokalizowanymi w małych i średnich śląskich miastach.