ZPPHiU apeluje do wynajmujących o dostosowanie wysokości czynszów do obrotów

Umowy najmu przewidujące czynsze proporcjonalne do przychodów po wznowieniu działalności handlowo-usługowej po zniesieniu izolacji wywołanej epidemią COVID-19 – to rozwinięcie postulatu 8% ZPPHiU. Najemcy zjednoczeni w ramach Związku odwołują się do zawartych umów i wzywają Wynajmujących do respektowania ich co do zasady oraz wysokości określania czynszu.

- Biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację oraz obserwowane dotychczasowe doświadczenia z rynku chińskiego, gdzie po ponownym otwarciu sklepów poziom sprzedaży kształtował się na poziomie bliskim 30% sprzed zamknięcia sklepów, konieczne jest dostosowanie opłat czynszowych do niskich obrotów – postuluje Zarząd ZPPHiU.

Dotychczasowy postulat 8% od przychodów jest nadal w mocy, jednak Związek ma świadomość, że nie wszystkie branże podlegają tym samym zasadom rozliczeniowym. Marże niektórych przedsiębiorstw spośród zrzeszonych w Związku są inne niż sektorze fashion np., elektronika czy AGD, usługi potrzebują innego doprecyzowania przepisów rozliczeniowych – stąd uszczegółowienie zapisów.

- Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zapisów w zawartych umowach najmu. Takim rozwiązaniem jest wykorzystanie przewidzianego w umowach najmu procentu od uzyskanych przychodów jako podstawy wyznaczenia kosztu opłat za korzystanie z lokalu - czytamy w komunikacie ZPPHiU.

Skoro strony w warunkach braku kryzysu zgodziły się w umowie najmu, że określony procent od przychodów ze sprzedaży stanowi umówioną wysokość opłat za najem to tym bardziej te ustalenia powinny być wiążące w czasach kryzysu.

- Nie łudzimy się, że w dniu wznowienia sprzedaży w naszych sklepach stacjonarnych, z dnia na dzień wrócimy do obrotów i przychodów sprzed pandemii. Ogólna sytuacja ekonomiczna i przemiany społeczno-gospodarcze, które zachodzą na naszych oczach w przyspieszony tempie nie pozostawiają wątpliwości – nasz klient będzie uboższy, pełen obaw o przyszłość swoją i swoich bliskich i niestety nie wyda oszczędności na najnowsze kolekcje modowe, dopóki nie poczuje się znowu stabilny finansowo – prognozuje Zarząd ZPPHiU.