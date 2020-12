ZPPHiU: Kolejne obostrzenia dotyczące handlu odetną nam tlen

W ostatni weekend 12-13 grudnia, porównując go do analogicznego okresu w roku ubiegłym, do sklepów w centrach handlowych przyszła na zakupy zaledwie połowa klientów - podaje ZPPHiU.

Pod uwagę wzięto w analizie okresy handlowe 12-13 grudnia 2020 r. vs 14-15 grudnia 2019 r. Uśredniony spadek odwiedzalności sklepów w tych okresach wyniósł -48%. Jednostkowe spadki poszczególnych przedstawicieli ZPPHiU osiągały nawet -68%. Uśredniony spadek sprzedaży wyniósł -38% w stosunku do roku ubiegłego.

- Powołujemy się na analizy i twarde dane, używamy argumentów merytorycznych ale ukrywamy realne emocje. Wyniki sprzedaży i odwiedzalności w naszych sklepach w centrach handlowych są dramatycznie złe i chcemy by wybrzmiało to głośno i wyraźnie – kolejne obostrzenia dotyczące handlu odetną nam tlen, który teraz podtrzymuje nas jeszcze przy życiu - komentuje zarząd ZPPHiU.

W opinii Zarządu ZPPHiU kolejne obostrzenia dotyczące handlu mogłyby przesądzić o upadku wielu przedsiębiorstw. Straty wywołane pierwszym i drugim zamknięciem centrów handlowych są nieodwracalne, ale jeszcze jest szansa na ratowanie sektora i setek tysięcy ludzi w nim zatrudnionych.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników.