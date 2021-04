ZPPHiU opowiada o arogancji przedstawicieli centrów handlowych

ZPPHiU - trudne relacje czy już patologia? centra handlowe vs najemcy; fot. shutterstock

ZPPHiU uważa, że relacje między korzystającymi z przestrzeni w centrach handlowych a udostępniającymi pełne są patologicznych przykładów nierespektowania polskiego prawa i lekceważenia umów.

„Wśród firm zrzeszonych w ZPPHiU większość może przytoczyć z własnego doświadczenia rażące przykłady nieszanowania przepisów i przedsiębiorców przez niektórych przedstawicieli firm zarządzających centrami handlowymi. To pokazuje skalę nierównowagi, brak zrozumienia i arogancję, na jakie zbyt często natrafiamy w rozmowach z partnerami, którzy bynajmniej nie traktują nas po partnersku” – mówi Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU. „Opisując wybrane sytuacje, z licznych, o których opowiadają nam nasi członkowie, chcemy zwrócić uwagę, na to, że iluzją jest przekonanie o możliwości uregulowania relacji biznesowych przez rynek, bez ingerencji ustawodawcy” - dodaje Zofia Morbiato.

Duzi gracze nie chcą iść na rękę mniejszym

Dyrektor firmy sportowej posiadającej kilkanaście salonów w galeriach handlowych podkreśla, że złe doświadczenia nie dotyczą wszystkich udostępniających, ale te szczególnie trudne przypadki kładą się cieniem i wpływają na ogólne nastawienie stron do siebie. „W naszym wypadku mamy do czynienia z wykorzystywaniem faktu, że franczyzodawcy nie zgadzają się na przedłużenia umów z centrami handlowymi. Galerie narzucają nieakceptowalne warunki wiedząc o naszych ograniczeniach. Fakt, że warunkiem skorzystania z obniżek byłoby przedłużenie umów o kolejne miesiące powoduje, że jesteśmy zablokowani - nie możemy skorzystać z takich propozycji uzależnieni od decyzji franczyzodawców”. „Rozumiemy, że negocjacje są delikatne ale duzi gracze nie chcą iść na rękę mniejszym i stosują przedłużenie umów jako kartę przetargową” – podsumowuje przedstawicielka firmy. „W obecnym niedoprecyzowaniu art. 15 ze wręcz przeszkadza w osiągnięciu porozumienia. Bez niego mielibyśmy bezpośrednie odniesienie do 475kc (brak wzajemnych świadczeń) i z pewnością byłoby łatwiej rozmawiać. Niektórzy wynajmujący straszą, że w przypadku wyjścia na drogę sądową nasza przyszła współpraca mocno ucierpi i to nie tylko w odniesieniu do pojedynczej galerii” – dodaje rozmówczyni.

Dawid Labich, właściciel Świat GSM uważa, że trzeba pokazać, jakie zabiegi stosują udostępniający powierzchnię w centrach handlowych, jak bardzo nie szanują - jego zdaniem – polskiego prawa, nie uznają Kodeksu Cywilnego, stosując bezwzględnie i szantażując wręcz korzystających z przestrzeni handlowej niekorzystnymi zapisami w umowach.