ZPPHiU postuluje o opłaty dla najemców centrów handlowych rzędu 8 proc. od obrotu

- Rynek, o który teraz walczymy to system naczyń połączonych. Potrzebujemy wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania, dlatego wnosimy o całkowite opłaty dla wynajmujących w wysokości 8 proc. od obrotu do momentu osiągnięcia 90 proc. przychodów z 2019 r. Jeżeli w skutek katastrofalnej sytuacji w jakiej się znajdujemy, nie skonsolidujemy wysiłków, by ratować cały sektor to przegramy wszyscy – argumentuje zarząd ZPPHiU.

Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług to:

- 8% od obrotu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągniecia 90% przychodów z 2019 r. lub zwolnienie z czynszu do końca roku z obowiązkiem zapłaty opłat eksploatacyjnych (bez marketingu) od dnia otwarcia centrów handlowych

- Zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu

- Zapewnienia finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących

- Przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy.



Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza już 180 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. W ekosystemie spółek związanych z branżą modową pracuje ponad 300 tys. pracowników.