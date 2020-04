ZPPHiU: Zwolnienie z czynszów do końca roku dałoby kilka mld zł na ratowanie miejsc pracy

Sektor modowy w Polsce generuje rocznie 70 mld złotych, z czego szeroko zdefiniowana „polska moda” to 73 proc. tej kwoty. Polacy wydają w tym obszarze więcej niż na swoje zdrowie – statystycznie 1850 złotych rocznie, czyli ponad 7 proc. swoich wydatków. Branża przynosi budżetowi państwa nawet do 16 mld złotych co roku - szacuje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług, zrzeszający 180 firm – najemców centrów handlowych. ZPPHiU wskazuje cztery kluczowe rozwiązania w ramach Tarczy 2.0, stanowiące ratunek dla polskich przedsiębiorstw w obliczu katastrofy spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Gigantyczna luka gotówkowa branży modowej, nawet po uzyskaniu pomocy rządowej będzie się wahać od 11 do nawet 32 mld złotych. Niezbędne są kolejne kroki i konkretne decyzje.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza już 180 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Ich los zależy od decyzji, które zapadną w najbliższych dniach. Dla wielu z nich brak pomocy systemowej oznacza upadłość lub ogromne redukcje. Setki tysięcy zatrudnionych w „polskiej modzie”, ich rodzin, współpracowników i parterów biznesowych odliczają dni do katastrofy.

Cztery koła ratunkowe dla polskich pracodawców to:

1. Zwolnienie z czynszu do końca roku z obowiązkiem zapłaty opłat eksploatacyjnych (bez marketingu) od dnia otwarcia centrów handlowych.

2. Zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu.

3. Zapewnienie finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących.

4. Przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy.

- We wszystkich przewidywanych scenariuszach gigantyczna wielomiliardowa luka gotówkowa spowoduje lawinę bankructw i zwolnień. Minimalizowanie deficytu wymaga teraz współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów mających wpływ na rynek. Apelujemy aby wszystkie grupy najemcy, wynajmujący, sektor finansowy spotkali się przy jednym stole” – stwierdza Zarząd ZPPHiU.

- W proponowanym pakiecie myślimy szeroko. Jest tu też przewidziana osłona centrów handlowych bo oczywistym jest, że w wypadku zwolnienia z czynszu centra również wymagają wsparcia i o tym jest mowa w naszych postulatach. Najlepszą formułą są wspólne postulaty z centrami handlowymi i do tego usilnie dążymy - deklaruje Zarząd ZPPHiU.

- Co roku polski sektor modowy wydaje na najem powierzchni handlowych 6,1 mld złotych. Zwolnienie z czynszów do końca roku pozwoliłoby relokować znaczne kwoty na ratowanie miejsc pracy – dodaje Zarząd ZPPHiU.

Raport PwC zatytułowany: „Polski sektor modowy na krawędzi - wpływ COVID-19” wskazuje, że załamanie branży modowej odbije się na rynku pracy. W ekosystemie spółek związanych z branżą pracuje obecnie ponad 300 tys. pracowników.