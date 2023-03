Zupełnie nowa kategoria ubrań od adidas. Jest odpowiedzią na potrzeby Pokolenia Z

Adidas Sportswear to unikalne połączenie sportowego luzu z eklektycznym stylem ulicznym, uwielbianym przez pokolenie Z.

Kolekcję Sportswear wyróżnia mocna kolorystyka, uniseksualne kroje oraz nacisk na komfort i bezkompromisową wygodę. Co w niej znajdziemy? Wszystko. Od sneakersów, przez stylowe bluzy z kołnierzykiem, aż po ultramiękkie, dresowe spodnie. A każda część garderoby jest na tyle uniwersalna, by można ją było swobodnie łączyć z innymi elementami outfitu.

Linia zadebiutowała w ramach kolekcji Spring Summer 2023, która obejmuje ubrania z inspirowanej piłką nożną serii Tiro Suit-Up, model butów AVRYN, a także serie Express Dress, Express Jersey i Coach Jacket. Twarzą globalnej kampanii promującej kategorię została Jenna Ortega – netflixowa Wednesday z serialu o tym samym tytule. To nie przypadek, że adidas wybrał ją na promotorkę kampanii — aktorka jest światową ikoną Generacji Zet. Jak sama mówi:

Dzięki nowym doświadczeniom uczę się i odkrywam coraz więcej stron siebie. Jestem wielką zwolenniczką wyrażania swoich dążeń, pasji i wartości — czy to poprzez to, co robię, czy to, co noszę, czy to, co wspieram – dlatego byłam tak podekscytowana współpracą z adidas podczas nowej kampanii.

Adidas Sportswear w Polsce

W polskiej odsłonie kampanii realizowanej przez VMLY&R Poland, pod hasłem „Wszystkie wersje Ciebie” udział wzięli: Kuba Moder, Łukasz Bogusławski (Lookashh) i Oliwia Misztal, którzy wspólnie z marką udowadniają, że wygoda i styl nie muszą się wykluczać, a ubrania adidas Sportswear pasują do Ciebie bez względu na nastrój czy okazję. Kampanię na platformach eObuwie i Modivo wspierają: Kasia Sawczuk, Evelina Ross i bracia Twins Style.

Kampania reklamowa adidas Sportswear

W ramach kampanii stworzony został również filtr (gra) na TikToka pod nazwą „Twoja Wersja”, w którym użytkownicy mają możliwość własnej interpretacji hasła „Wszystkie Wersje Ciebie”, pokazując siebie

w wylosowanej przez algorytm, zaskakującej sytuacji.

W ramach wsparcia kampanii adidas przygotował dodatkowe prezenty. Za zakupy oznaczonych produktów z kolekcji Sportswear na klientów czekają kody z kwartalnym dostępem do newonce.club, a także vouchery Google Play. To niepowtarzalna okazja, by zapoznać się

z materiałami ulubionych twórców lub odkryć nowe treści. Pierwsze 10 osób otrzyma również dodatkowe niespodzianki.

Kolekcja adidas Sportswear SS23 jest już dostępna na adidas.pl/sportswear i w wybranych sklepach stacjonarnych.