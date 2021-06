Związkowcy: Fakt, że Orlen pomaga sieciom otwierać sklepy w niedziele jest bulwersujący

Solidarność pisze do Morawieckiego w sprawie nowelizacji ustawy o handlu w niedziele; fot. shutterstock

2 czerwca handlowa „Solidarność” zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Handlu NSZZ Solidarność to reakcja na pogłębiający się problem omijania ograniczeń w niedzielnym handlu przez kolejne sieci handlowe. Umożliwia to zapis w ustawie zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. – Kolejne sieci handlowe wprowadzają w swoich placówkach usługę odbioru i nadawania paczek, co pozwala im udawać, że są placówkami pocztowymi i prowadzić handel w niedziele. Takie postępowanie stanowi jawną kpinę z prawa obowiązującego w naszym kraju i z ustawodawcy, który to prawo ustanowił – czytamy w piśmie skierowanym do premiera Morawieckiego.

Jak wskazuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, feralnego zapisu o placówkach pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przygotowanym przez Solidarność – To zostało wprowadzone podczas prac parlamentarnych nad ustawą. Od początku ostrzegaliśmy, że to jest furtka do obchodzenia przepisów i niestety mieliśmy rację. Dlatego teraz chcemy, żeby rządzący jak najszybciej naprawili to, co wcześniej sami zepsuli – mówi przewodniczący.

Solidarność podaje, że zapis w ustawie dotyczący usług pocztowych od dawna wykorzystuje sieć „Żabka” W ostatnim czasie status placówki pocztowej zyskała również sieć Kaufland, choć na razie nie podjęła ona decyzji o otwarciu swoich sklepów w niedziele. Niedawno część supermarketów otworzyły w niedziele niehandlowe sieci Polomarket. Zyskały one taką możliwość dzięki podpisaniu ze spółką Ruch umowy dotyczącej obsługi paczek. Co warte podkreślenia Ruch należy do Orlenu, czyli koncernu kontrolowanego przez Skarb Państwa.

W ocenie handlowej Solidarności fakt, że państwowe firmy pomagają sieciom handlowym otwierać sklepy w niedziele jest bulwersujący. – Jak mamy oczekiwać od zagranicznych sieci przestrzegania jakichkolwiek standardów, skoro państwowe firmy określane mianem „narodowych czempionów tego nie robią? – pyta Bujara. – Im dłużej rządzący będą tę sytuację tolerować, tym gorzej. Tu chodzi już nie tylko o pracowników handlu, ale też o powagę państwa polskiego – wskazuje szef handlowej „Solidarności”.