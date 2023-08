Zwrot akcji: Domki Dreamhouse w cieniu filmu Barbie. Sprzedaż nie po myśli inwestorów

Z powodu inflacji i zmniejszonego zainteresowania detaliści ograniczają zamówienia na zabawki, w tym niekoniecznie potrzebne przedmioty. Firma Mattel, chociaż zarobiła na filmie "Barbie", musi teraz zmierzyć się z wyzwaniem przyciągnięcia klientów do sklepów po premierze, aby zwiększyć sprzedaż zabawek. Mimo to, Mattel wierzy, że filmy stanowią kluczową strategię na przyszłość i planuje wyprodukować co najmniej 15 filmów związanych z różnymi markami, w tym Hot Wheels, Uno i Barneyem.

Przewiduje się, że sprzedaż przed świętami może przynieść pozytywny wpływ na wyniki firmy. Jednakże, w obliczu konkurencji ze smartfonami i serwisami społecznościowymi, przedstawiciele branży zabawkarskiej muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w przyciąganiu klientów.