17 lipca - dzień lodów. Ile kosztują lodowe propozycje od E.Wedel?

W tym sezonie w wedlowskiej ofercie lodów pojawiły się trzy propozycje na patyku: lody kwiatowe E.Wedel OH! Kwiat Wiśni i OH! Kwiat Lawendy oraz Sorbet E.Wedel OH! Czarna Porzeczka.

Lody E.Wedel OH! Kwiat Wiśni, Gramatura - 90 ml, Cena sugerowana – 5,99 zł, Dostępność – sklepy sieci Żabka

Lody E.Wedel OH! Kwiat Lawendy, Gramatura - 90 ml, Cena sugerowana – 5,99 zł, Dostępność – sklepy sieci Żabka

Lody E.Wedel OH! Czarna Porzeczka, Gramatura - 90 ml, Cena sugerowana – 4,99 zł, Dostępność – sieci sklepów Lidl, Netto oraz Intermarché

