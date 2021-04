ALDI w nowej kampanii zachęca klientów do proekologicznych zachowań

Aldi rusza z programem Zero Waste, fot. mat. pras.

ALDI Polska rozpoczyna stałą współpracę z Sylwią Majcher - dziennikarką. Dotychczas ambasadorka współpracowała z siecią przy świątecznej odsłonie kampanii 1001 powodów, by wpaść do ALDI. Teraz sieć rusza z programem Zero Waste, zachęcając klientów do proekologicznych zachowań.

Sklepom ALDI w roku 2020 udało się poddać recyklingowi 1209,23 ton opakowań z papieru i tektury, 234,704 ton samego papieru i tektury, 281,88 ton folii transparentnej oraz 131,3 ton folii kolorowej. Majcher jest dziennikarką i autorką książek. Jako ekspertka wprowadzi klientów ALDI do świata Zero Waste, a pomogą jej w tym także aktorzy Klubu Komediowego, z którymi sieć współpracuje w ramach kampanii 1001 powodów, by wpaść do ALDI.



- Mamy świadomość, że jako sieć sklepów spożywczych generujemy dużo odpadów, które jednak restrykcyjnie i według ściśle określonych reguł recyklingujemy. Dbamy o to, by każdy z pracowników ALDI był przeszkolony z zakresu sortowania tych odpadów. Każdy z nas jest też konsumentem i prowadzi własne gospodarstwo domowe i doskonale wiemy, że mądre zakupy są pierwszym krokiem do tego, by uniknąć marnowania żywności – mówi Katarzyna Bawoł, kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Sylwia Majcher jako gość specjalny pojawi się w kolejnych spotach reklamowych ALDI z udziałem Klubu Komediowego. Opowie, czym jest zero waste, jakie produkty najczęściej marnujemy i jak robić rozsądnie zakupy, by więcej zostało w naszych portfelach.

ALDI w Polsce ma 168 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.