ALDI wychodzi z ofertą dla wędkarzy

Już w najbliższą sobotę (15.04.) we wszystkich sklepach ALDI klienci będą mogli kupić asortyment wędkarski marki własnej CRANE. W ofercie sieci m.in. zestaw wędkarski, co ciekawe, także w wersji dla dzieci. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.