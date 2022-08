Alkoholowy galimatias. Śpiewak pozwał Palikota, Palikot Śpiewaka

Jan Śpiewak zawiadomił prokuraturę o tym, że Jakub Wojewódzki i Janusz Palikot nielegalnie reklamują w intrenecie alkohol. Poinformował o tym we wpisie na Twitterze. Przypomnijmy, że Bartłomiej Misiewicz za reklamowanie wódki dostał 20 tys. zł grzywny. Co grozi znanemu dziennikarzowi i byłemu politykowi? - to się okaże. Niemniej Palikot odpowiedział już na zarzuty Śpiewaka, pozywając go do sądu o naruszenie dóbr osobistych. W efekcie zażądał grzywny w wysokości 100 tys. zł przekazanych na wybraną przez niego fundację charytatywną.