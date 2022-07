Ambra wprowadza na rynek CIN&CIN FREE ROSE

W ciągu dwóch lat od wprowadzenia na rynek CIN&CIN FREE sprzedało ponad 1,8 miliona butelek, zdobywając więcej niż połowę udziału rynkowego w segmencie bezalkoholowych win musujących. W dynamicznie rozwijającej się kategorii bezalkoholowe warianty to najszybciej rosnący segment! Szlaki przetarli konsumenci piw. Aż 55% regularnie wybiera bezalkoholowe piwa, wydając na nie rocznie ponad miliard złotych (6% sprzedaży). To najlepszy dowód na to, jak dla współczesnych konsumentów ważna jest wolność wyboru.

W tym czasie marka CIN&CIN pokazała, że tak samo jak piwo bezalkoholowe, wino „FREE” zachowuje oryginalny charakter i aromat, ponieważ powstaje z wina gronowego bez straty smaku i aromatu. - tłumaczy Tomasz Pawlicki. - Ma też dużo mniej kalorii niż popularne radlery, jest produktem wegańskim i pasuje do wszystkich okazji, kiedy chcemy celebrować, ale alkohol lub jego nadmiar nie pasują do czasu, miejsca i okoliczności.