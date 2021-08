Auchan: Akcja wymiany plecaków na nowe ze zniżką 25 proc.

fot, oferta szkolna Auchan

Auchan Retail Polska w dniach 5 – 18 sierpnia br. organizuje akcję wymiany starego plecaka szkolnego na nowy. Klienci, którzy przyniosą stary plecak szkolny lub tornister do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką 25%. Stare plecaki w dobrym stanie będą wykorzystane ponownie, natomiast nienadające się do użytku zostaną poddane recyklingowi. Zebrane plecaki przekazane zostaną na rzecz akcji gospodarki o obiegu zamkniętym - Stare na nowe.

Plecak, które będą w dobrym stanie zostaną przekazane do dalszego użycia, a część zostanie poddana recyklingowi przemysłowemu. Partnerami akcji są firma Wtórpol oraz Fundacja Eco Textil.



Na ostatnie dni wakacji sieć zaplanowała akcje edukacyjne Bezpieczny powrót do szkoły. Podczas weekendowych eventów (28-29 sierpnia), we współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Służbą zdrowia, w sklepach Auchan będą odbywały się animacje, szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty i zabawy edukacyjne w zakresie ruchu drogowego. Prezentowany będzie sprzęt policyjny i jego zastosowanie, zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i w szkole, a także zasady zdrowego odżywiania.