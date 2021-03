Auchan wycofa ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego

Auchan zapowiada całkowite wycofanie jaj z chowu katkowego, fot. mat. pras.

Firma Auchan Retail Polska podjęła decyzję o całkowitym wycofaniu ze sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego oraz wyeliminowaniu ich ze wszystkich produktów marki własnej zawierających w swoim składzie jaja świeże i przetworzone do roku 2025. Sieć już wyeliminowała ze sprzedaży jaja klatkowe pod marką własną i od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest całkowicie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.

Decyzja o wycofaniu ze sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego innych marek stanowi kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, opartej o poszanowanie dobrostanu zwierząt. Jest to również odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na pochodzenie produktów, biorąc pod uwagę właśnie aspekt dobrostanu zwierząt. Pierwsze działania w tym zakresie firma zainicjowała już w 2017 roku – zobowiązując się do wycofania ze sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego pod marką własną do końca 2020 roku. Obecnie firma deklaruje również wycofanie jaj pochodzenia klatkowego z gotowych produktów marki własnej do roku 2025.

Działanie na rzecz poprawy dobrostanu kur niosek, a także innych zwierząt hodowlanych, stanowi ważny, wpisany w strategię Auchan 2022 element polityki zrównoważonego rozwoju. – Pracujemy nad tym z naszymi partnerami i hodowcami. Dialog jest na zaawansowanym etapie i wierzymy, że uda nam się dopełnić naszego zobowiązania w zadeklarowanym terminie – mówi Dorota Patejko, dyrektorka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Auchan Retail Polska.