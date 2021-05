Ballantine’s w limitowanej odsłonie

Ballantine’s Finest w nowej odsłonie, fot. mat. pras.

Marka wprowadza limitowaną edycję butelki kultowego Ballantine’s Finest.

W ramach kontynuacji kampanii “Tak to Robię” 10 maja na sklepowe półki trafiła całkowicie odmieniona butelka Ballantine’s Finest. Za projekt odpowiada kalifornijski artysta - Joshua Vides. Butelka będzie dostępna w limitowanych ilościach, w sklepach na terenie całej Polski od początku maja, aż do wyczerpania zapasów. Jedyne co pozostało bez zmian, to charakterystyczny dla marki kształt i znany wszystkim smak Ballantine’s Finest. Wprowadzeniu nowej edycji opakowania na rynek towarzyszyć będą liczne działania niestandardowe, medialne oraz akcje z influencerami. Jest to element kampanii globalnej, zaadaptowany na rynek Polski. Markę wspiera komunikacyjnie agencja VMLY&R, za działania specjalne i PR-owe odpowiada newonce.media, a za część aktywacyjną agencja Look-up.

Kampanię wspierającą premierę butelki będzie można śledzić na oficjalnych profilach marki Ballantine’s: Facebook oraz Instagram, a także u partnera medialnego: newonce.media.