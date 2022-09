Beefeater rozszerza ofertę o pomarańczowy wariant smakowy

Beefeater Blood Orange to klasycznie destylowany gin z domieszką czerwonej pomarańczy o gorzko-cytrusowym smaku. To, czym się wyróżnia to intensywna pomarańczowa barwa.

Beefeater Blood Orange dostępny jest w butelkach o pojemności 700ml na tym samym poziomie cenowym co Beefeater Pink.