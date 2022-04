Bethru, nowa marka na polskim rynku z ekologicznymi środkami czyszczącymi

Bethru to marka bliższych naturze tabletek do czyszczenia domu, które po rozpuszczeniu w wodzie stają się naturalnym detergentem. Nie zawierają drażniącej chemii, są odpowiednie dla wegan, stworzone na bazie komponentów roślinnych. 92 proc. składu to składniki pochodzenia naturalnego.

Bethru to trzy linie – niebieska zadba o idealną czystość luster i szkła, różowa upora się z osadami i nieczystościami w łazience, a żółta świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich powierzchni.

Każdy zestaw startowy zawiera butelkę. Wielorazowy produkt jest bazą do przygotowania wybranego płynu. Wystarczy wlać odpowiednią ilość wody, wrzucić musującą tabletkę z wybranej linii Bethru i poczekać do całkowitego rozpuszczenia. Marka Bethru postawiła również na maksymalne ograniczenie plastiku.