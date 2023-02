Bezalkoholowa Warka: mix lemoniady, kofeiny i ekstraktu z żeń-szenia

W zakresie oferowanych produktów Warka podąża za trendami i preferencjami konsumentów. W 2012 roku wprowadziła na polski rynek radlery, a dwa lata później radlery bezalkoholowe. W tym roku w odpowiedzi na wzrost kategorii napojów energetycznych, zwłaszcza w grupie młodych dorosłych, jako pierwsza wśród producentów piwa wprowadza zupełnie nowy produkt, czyli Warka 0.0% Energy. W sprzedaży pojawią się dwa nowe smaki: Mango i Cytrusy oraz Ananas i Marakuja. Obecnie piwo o smaku mango i cytrusów dostępne jest w wybranych sklepach sieci Biedronka. Pod koniec miesiąca obydwa smaki trafią do sklepów w całej Polsce.

– Warka jako pierwsza marka piwna weszła w świat gamingu. Nie poprzestajemy jednak na powołaniu platformy Warka Planet of Gamers, turnieju Planet of Gamers Cup czy loterii dedykowanej fanom gamingu. Postanowiliśmy iść o krok dalej i wprowadziliśmy do naszej oferty zupełnie nowe piwo, czyli Warka 0.0% Energy stanowiące połączenie piwa 0.0%, lemoniady i napoju energetyzującego, które doskonale orzeźwi np. podczas wielogodzinnych rozgrywek z przyjaciółmi – mówi Marcin Filipiak, dyrektor marketingu Warki. - Produkt zebrał świetne opinie wśród przebadanych konsumentów i jesteśmy pewni, że to początek zupełnie nowej kategorii. Oficjalna premiera nowego piwa odbędzie się w czasie IEM w Katowicach – dodaje.

Produkt dostępny jest w puszce 500 ml i czteropaku puszek 500 ml. Warka 0.0% Energy przeznaczona jest dla dorosłych konsumentów.

Strategię komunikacji dla marki Warka tworzy 2012 Agency. Działania w kanale digital i mediach społecznościowych prowadzi TWIN. Za projekt opakowań i POSM odpowiada agencja Global Shopper Marketing. Media planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Wsparcie PR zapewnia agencja HOPE.