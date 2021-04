Biedronka i Lidl zasmakowały w lodach Ekipa od Friza

Lody Ekipa od Friza w sklepach Biedronka, fot. Biedronka Facebook

Od 22 kwietnia lody Ekipa od Friza można kupić w Biedronce, a od 26 kwietnia w Lidlu. Biedronka poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych, a Lidl w komunikatach prasowych. Producent lodów zapewnia, że towar reklamowany przez youtubera rozchodzi się lepiej, niż ciepłe bułeczki.

W Biedronce lody dostępne będą od 22 do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Cena to 1,69 zł.

W Lidlu od 26 kwietnia do 28 kwietnia sprzedawane będą sorbety w polewie o smaku gumy balonowej ze strzelającymi dodatkami w dwóch smakach – cytrynowym oraz truskawkowym.

Lody od Friza powstały przy współpracy z marką Koral i podbiły Polskę. Brakuje ich w niektórych sklepach, a to znak, że youtuberzy mają dziś potężną moc.

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznał w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza. Firma zapewnia, że pracuje nad polepszeniem dystrybucji tak, aby Lody "Ekipy" trafiły zarówno do dużych sieci, jak i małych sklepów.

Ekipa Friza, to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku przez najpopularniejszego przedstawiciela tej branży - Karola Friza Wiśniewskiego. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów.