Biedronka wprowadza na półki roślinne zamienniki mięsa

fot. materiały prasowe

W 2020 roku The Vegetarian Butcher wszedł na polski rynek HoReCa, a marce zaufali kluczowi partnerzy – produkty znalazły się w ofercie sieci takich jak Burger King, Bobby Burger, Papa John’s, Ikea czy sieć kantyn biurowych Sodexo. Teraz produkty wchodzą do sklepów Biedronka.

Według najnowszych danych GfK, kategoria zamienników mięsa w ostatnich 12 miesiącach była najszybciej rosnącą wolumenowo kategorią spożywczą i cieszyła się dynamiką rzadko spotykaną w innych segmentach – wzrosła aż o 95%. Co napędza te wzrosty?

- Coraz więcej konsumentów decyduje się na ograniczenia mięsa w swojej diecie. Głównymi motorami tego trendu jest rosnąca potrzeba zdrowego odżywiania, coraz większe poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz troska o dobrostan zwierząt. To dlatego po roślinne zamienniki mięsa sięgają już nie tylko weganie czy wegetarianie, ale także rosnąca w Polsce grupa osób ograniczających spożycie mięsa w swojej codziennej diecie. Według szacunków jest dziś ich w Polsce ok. 45% - mówi Marta Linowska, New Business Manager w Unilever.

Jak twierdzi Linowska, największą barierą ograniczenia konsumpcji mięsa jest jego niepowtarzalny smak. To dlatego Unilever zdecydował się wprowadzić na polski rynek produkty marki The Vegetarian Butcher, które już w połowie stycznia trafią na półki sieci sklepów Biedronka.