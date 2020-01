Bracia Sadownicy współpracują z marką Żubrówka

Fot. materiały prasowe

W ostatnich tygodniach do sieci handlowych trafiło opakowanie promocyjne, zawierające napój Grzane Jabłko z cynamonem i goździkami Braci Sadowników 500 ml oraz Żubrówkę Bison Grass 500 ml.

Jest to koncept produktowy skierowany do młodych konsumentów, a zarazem nowa odsłona kultowej marki Żubrówka Bison Grass w połączeniu z unikalnym napojem, przygotowanym przez Braci Sadowników specjalnie na sezon zimowy - Grzane Jabłko z cynamonem i goździkami.

Grzane Jabłko to linia produktów, która jest nowością w ofercie Braci Sadowników. Są to grzańce bezalkoholowe na bazie świeżo wytłoczonego soku jabłkowego z dodatkiem aromatycznych i rozgrzewających przypraw i owoców. Mają prosty, krótki skład – tylko soki tłoczone na zimno i naturalne ekstrakty. Bez dodatku cukru. Wszystkie produkty są lekko pasteryzowane, co jest gwarancją bezpieczeństwa przy zachowaniu walorów smakowych świeżych owoców. Świetnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Grzane Jabłko jest dostępne w czterech wariantach smakowych: Grzane Jabłko z cynamonem i goździkami – klasyczne połączenie przypraw korzennych z sokiem jabłkowym, które jest dostępne w zestawie z Żubrówką Bison Gras, w linii są jeszcze: Grzane jabłko z pomarańczą i rozmarynem, Grzane Jabłko z żurawiną i kardamonem, Grzane Jabłko z cytryną i imbirem.

Aby wykorzystać zestaw promocyjny i stworzyć aromatyczny i pyszny drink, wystarczy połączyć 1 porcję Żubrówki z 2 porcjami Grzanego Jabłka. Najpierw należy podgrzać Grzane Jabłko, a następnie dodać do niego Żubrówkę. Można udekorować plastrami jabłka.

Produkt promocyjny dostępny jest w wybranych sieciach handlowych, m. in. w: Carrefour i Biedronce. Rekomendowana cena zestawu to 23,49 zł.