Browar Fortuna i Robert Makłowicz stworzyli wspólnie piwo

Specjalna edycja piwa to efekt współpracy wielkopolskiej warzelni i znanego podróżnika, krytyka kulinarnego i ambasadora dobrego smaku – Roberta Makłowicza. Piwo premierowo, już na początku kwietnia pojawi się na sklepowych półkach największej w Polsce sieci sklepów typu convinience, a z końcem tego miesiąca będzie dostępne w innych sklepach.

Letnia propozycja Miłosław & Makłowicz

To właśnie Robert Makłowicz zainspirował miłosławskich piwowarów do tego, aby sok z mandarynek z Dalmacji stał się składnikiem piwa Miłosław & Makłowicz ArcyIPA to lekkie (ok.4,5% alk.), cytrusowe India Pale Ale z kompozycją aż pięciu odmian chmielu, z nutą soku z chorwackich mandarynek zbieranych wczesną zimą, kiedy smak dojrzałych owoców jest wyjątkowy. Delikatny akcent mandarynek dopełnia przyjemny, chmielowy aromat i goryczkę. Lokalne, chorwackie mandarynki pochodzą ze zbiorów z doliny rzeki Neretwy, terenu słynącego z żyznej gleby, na którym uprawia się wyjątkowej jakości cytrusy.

Miłosław & Makłowicz ArcyIPA to limitowana seria, dostępna w butelkach o pojemności 500 ml. W pierwszych dniach kwietnia, premierowo pojawi się w sprzedaży w ogólnopolskiej sieci sklepów convienience, a następnie będzie dystrybuowane zarówno w handlu nowoczesnym jak i tradycyjnym.