Butelki marki własnej Carrefour z mniejszą ilością plastiku

W minionym roku Carrefourowi udało się zredukować masę opakowań marki własnej aż o 20,5 tony

Carrefour zmniejsza masę butelek z wodą marki własnej i opakowań innych produktów sygnowanych marką własną. Dzięki temu udało się zaoszczędzić 3,2 tony plastiku.

W minionym roku udało się zredukować masę opakowań marki własnej o 20,5 tony. Sieć do roku 2025 zamierza zredukować masę opakowań marki własnej o 300 ton oraz sprawić, by 100% opakowań marki własnej nadawało się do recyklingu lub kompostowania.

Sieć uruchomiła możliwość oddawania butelek zwrotnych po piwie bez paragonu we wszystkich super- i hipermarketach Carrefour w Polsce.

Dzięki cieńszym i miększym ściankom łatwiej butelkę zgnieść przed wyrzuceniem jej do śmietnika.