Caffè Vergnano będzie sprzedawać kawę w opakowaniach z odzyskanego plastiku

fot. mat. pras.

Najpopularniejszy produkt z linii HoReCa Caffè Vergnano zyskał nowe, bardziej przyjazne środowisku opakowanie. 2,5 kilogramowy pojemnik z kawą produkowany jest w 50% z odzyskanego plastiku R-PET. Wykorzystanie tego materiału pozwala znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszyć obecność pierwotnego plastiku w obiegu rynkowym.

Dotychczas marka wprowadziła do sprzedaży kompostowalne kapsułki do ekspresów i padsy z kawą, a z opakowań całkowicie wyeliminowała aluminium. Nowa odsłona 3 kilogramowego pojemnika z kawą to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju firmy. Projekt pojemnika został stworzony we współpracy z organizacją non-profit Coripet, dążącą do gospodarowania plastikiem w obiegu zamkniętym. Nowy pojemnik na kawę składa się w 50% z odzyskanego plastiku R-PET. To maksymalna ilość tego materiału dozwolona przez włoskie prawo przy opakowaniach mających kontakt z żywnością. Materiał R-PET, z którego powstaje opakowanie to końcowy efekt recyklingu plastikowych butelek PET.

W nowych 2,5 kilogramowych pojemnikach Caffè Vergnano, stworzonych z myślą o segmencie HoReCa, dostępne są dwa blendy: 1882 Original i 100% Arabica BIO Organic. Mieszanka Original charakteryzuje się delikatnym aromatem z wyraźnie wyczuwalnymi nutami miodu oraz owoców. Obecność staranie wyselekcjonowanej Robusty, zapewnia kawie orzechowy kolor oraz wyjątkowo kremową piankę. Z kolei mieszanka BIO Organic wyróżnia się wolno palonymi ziarnami Arabiki. Pochodzą one wyłącznie z certyfikowanych, zrównoważonych upraw, które spełniają najwyższe ekologiczne standardy.