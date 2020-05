Carlsberg zmienia opakowania

Carlsberg Pilsner czteropak fot. materiały prasowe

W pierwszej połowie maja na półki sklepowe trafi Carlsberg Pilsner w opakowaniach w nowej szacie graficznej. Butelka oprócz nowego kształtu będzie miała dodatkowe, przyjazne środowisku rozwiązania opakowaniowe.

Opracowując nową szatę graficzną opakowań i kształt nowej butelki, Carlsberg nawiązał do ponad 170-letniej tradycji i dziedzictwa założyciela firmy J.C. Jacobsena. Kształt butelki jest zbliżony do swojego pierwowzoru, zaś logotyp nawiązuje do projektu logo Carlsberg, które w 1904 roku opracował słynny duński projektant Thorvald Bindesbøll.

Nowa butelka to również kilka innowacji przyjaznych środowisku. Na etykietach został zastosowany zielony atrament z certyfikatem Cradle to CradleTM Silver, dzięki któremu nadają się one w 100 procentach do recyklingu. Zastosowanie certyfikowanego atramentu poprawia przydatność do recyklingu materiałów nim zadrukowanych. Ponadto tego typu tusze są wytwarzane z użyciem energii odnawialnej.

Kolejną wprowadzoną zmianą są kapsle o nazwie ZerO2. Pochłaniają one tlen z górnej części butelki (szyjki), co sprawia, że piwo dłużej pozostaje świeże, ponieważ nie następuje jego utlenianie.

Zmiany opakowaniowe będą także dotyczyć wielopaków piwa Carlsberg. Stopniowo będą one pakowane w folię termokurczliwą pochodząca w 100% z recyklingu, która po użyciu przez konsumenta również nadaje się w pełni do recyklingu. W pierwszej kolejności będzie ona stosowana w przypadku czteropaków, które wchodzą na rynek. Pełne przejście na stosowanie folii pochodzącej w 100% z recyklingu jest planowane w ciągu najbliższych miesięcy, w zależności od zakończenia pandemii. Użycie takiej folii sprawia, że o 60% zmniejszone są emisje CO2 w porównaniu do użycia folii nie pochodzącej z recyklingu.