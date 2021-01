Carolina – najostrzejszy sos paprykowy w ofercie Fanex

fot. materiały prasowe

Fanex – polski producent sosów i dodatków dla branży HoReCa wprowadził na rynek Sos Paprykowy Carolina. Jest on bez wątpienia najostrzejszym sosem w ofercie marki. Receptura bazuje na papryce chili Carolina Reaper o ostrości min. 720000 SHU.

Nowy sos paprykowy Carolina Fanex, jest zdecydowanie najbardziej pikantnym produktem oferowanym przez polskiego producenta. Bardzo ostra receptura jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz częściej preferują egzotyczne smaki z dużą nutą pikanterii. Produkt skierowany jest do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, ale producent zamierza wprowadzić go także do internetowej sprzedaży detalicznej.

Sos Carolina z dodatkiem ostrych papryczek Carolina Raper, to idealny wybór dla fanów bardzo pikantnych smaków.