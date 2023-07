Złota, połyskująca skórka i małe rozmiary cebulek, zachęcają do sporządzania fantazyjnych koreczków i dekorowania potraw. To także doskonały dodatek do lekkich sałat oraz pomysł na szybką i smakowitą przekąskę. Doskonale komponuje się z grilowanymi rybami, mięsami i pizzą. Na etykiecie konsument znajdzie tabelę z wartościami odżywczymi produktu.

Cena: Cebulka złocista ROLNIK: 6,99 zł