Cedrob i Prymat we wspólnym grillowym projekcie

„Pre-cook” to metoda marynowania, przyprawienia i wstępnej obróbki termicznej mięs; fot. shutterstock

Segment dań gotowych w tym sezonie grillowym wzbogaca nowy produkt – elementy drobiowe w technologii pre-cooked, po raz pierwszy w Polsce wykorzystane w celu łatwego i szybkiego przyrządzania potraw z rusztu. To jednocześnie połączenie dwóch polskich marek udowadniających siłę co-brandingu, którą tworzą Cedrob i Prymat.

„Pre-cook” to metoda marynowania, przyprawienia i wstępnej obróbki termicznej mięs. Jej wykorzystanie powoduje, że mięso jest kruche, miękkie i soczyste, a elementy z kością są szybko i bezpiecznie grillowane (nie ma ryzyka niedopieczenia). Produkty przygotowane z zastosowaniem tej techniki mają dłuższy termin przydatności do spożycia.

– Klienci coraz częściej wybierają produkty drobiowe na grilla, dlatego jako wiodący producent wędlin drobiowych przygotowaliśmy innowacyjny produkt w zgodzie z trendem convenience food – mówi Marietta Stefaniak, członek zarządu Zakładów Mięsnych Silesia. – Do współpracy zaprosiliśmy firmę Prymat, doskonale znaną polskim konsumentom, która zadbała o smak mięsa, opracowując dedykowane dla produktów marynaty: od klasycznej paprykowej po odważną mohito – dodaje.

– To innowacyjny projekt, w którym postawiliśmy na smak – zależało nam, żeby dotrzećzarówno do konsumentów przywiązanych do tradycyjnych marynat, jak i szukających nowości – podkreśla Marta Klęka-Nowa, PR Manager z firmy Prymat. – Wierzymy, że trzy bazowe smaki to dopiero początek, bo siła tych dwóch marek to gwarancja jakości mięsa i smaku dla polskich konsumentów – dodaje.

Produkty są sprzedawane w wygodnych opakowaniach – workach z listwą „otwórz-zamknij”, dzięki której kupioną porcję można podzielić, zachowując świeżość. W ofercie marki Cedrob znajduje się wyłącznie polski drób, zamarynowany w trzech marynatach: z łagodnej papryki, czosnkowo-ziołowej oraz mohito.